Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце

Извор:

АТВ

15.09.2025

11:31

Бањалучка полиција ухапсила је М.Л. из Мркоњић Града јер је у ноћи између суботе и недјеље нарушавао јавни ред и мир испред пекаре у Бањалуци, да би након тога пријетио полицајцу.

У ПУ Бањалука наводе да је М.Л. починио три прекршаја из Закона о јавном реду и миру.

”Полицијској станици је око 3.15 часова пријављено да непознати мушкарац нарушава јавни ред и мир буком и галамом испред пекаре у Бањалуци. По доласку полицијски службеника М.Л. је упутио вербалне пријетње полицајцу, те се оглушило о законито издато наређење полицијских службеника”, наводе у ПУ Бањалука.

Алкотестирањем код М.Л. је измјерено 2,11 g/kg алкохола у организму. О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.полициј

