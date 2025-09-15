Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце

Извор:
АТВ
15.09.2025
11:31
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је М.Л. из Мркоњић Града јер је у ноћи између суботе и недјеље нарушавао јавни ред и мир испред пекаре у Бањалуци, да би након тога пријетио полицајцу.
У ПУ Бањалука наводе да је М.Л. починио три прекршаја из Закона о јавном реду и миру.
”Полицијској станици је око 3.15 часова пријављено да непознати мушкарац нарушава јавни ред и мир буком и галамом испред пекаре у Бањалуци. По доласку полицијски службеника М.Л. је упутио вербалне пријетње полицајцу, те се оглушило о законито издато наређење полицијских службеника”, наводе у ПУ Бањалука.
Алкотестирањем код М.Л. је измјерено 2,11 g/kg алкохола у организму. О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.полициј
