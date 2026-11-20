Аутор:Огњен Матавуљ
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Врховни суд Федерације БиХ преиначио је пресуду Вејсилу Халиловићу (27) из Кладња и осудио га на седам година затвора јер је пијан и дрогиран изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинула Ајла Нухановићу (19) у Живиницама.
Првостепеном пресудом Кантоналног суда у Тузли Халиловић је био осуђен на три године затвора, али му је након жалбеног поступка казна повећана.
”Пресуда је преиначена на начин да је уважена жалба Кантоналног тужилаштва у Тузли и оптужени Вејсил Халиловић осуђен је на седам година затвора. Изречена му је и сигурносна мјера забране управљања моторним возилом ”Б” категорије у трајању од пет година”, саопштио је Кантонални суд у Тузли.
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Халиловић је оглашен кривим за тешко кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја. Трагедија се догодила 5. августа 2025. године око 3.45 часова у близини робне куће ”Омега” у Живиницама. У пресуди се наводи да је Халиловић, управљајући возилом ”пасат” под утицајем алкохола (1,45 g/kg) и дроге амфетамин, возио брзином двоструко већом од дозвољене (104,4 km/h на мјесту гдје је брзина ограничена на 50km/h) и ударио у пјешакињу Ајлу Нухановић, која је на мјесту остала мртва.
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