Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука ухапсили су лице иницијала П.П. из Бањалуке због сумње да је починило кривично дјело тјелесна повреда.
Како је саопштено из полиције, осумњичени је јуче око 00.15 часова у стамбеној згради у Бањалуци физички напао мушкарца испред улазних врата његовог стана, нанијевши му тјелесне повреде.
Повријеђеном мушкарцу љекарска помоћ указана је у Служби хитне медицинске помоћи Бањалука.
Током испитивања на присуство алкохола у организму, код лица П.П. утврђено је 1,85 промила алкохола.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, саопштено је из ПУ Бањалука.
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