Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Костајница ухапсили су лице М.Д. из Костајнице, након што је у дворишту породичне куће из гасног пиштоља испалило више хитаца у ваздух.
Инцидент се догодио око 00.10 часова, а алкотестирањем је утврђено да је лице било под дејством алкохола.
Полиција је одузела гасни пиштољ, а против М.Д. надлежном суду биће достављен захтјев за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја „Неовлаштена употреба оружја“, из члана 16. Закона о јавном реду и миру, саопштио је ПУ Приједор.
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