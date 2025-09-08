Пијан возио 102 km/h: Давидовић оптужен за стравичну несрећу у Ламинцима

Аутор:Огњен Матавуљ
08.09.2025
14:11
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Богдана Давидовића (30) из Бањалуке јер је у Ламинцима код Градишке пијан изазвао саобраћајну несрећу у којој су погинули Радмила Гајић (50) и Небојша Трифковић (36).
Давидовићу је на терет стављен најтежи облик кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја, за које му пријети казна од три до 15 година затвора.
Трагедија се догодила 12. децембра прошле године око 20.40 часова на путу Ламинци - Брестовчина, код Градишке. У оптужници се наводи да је Давидовић управљао возилом ”голф 1” без положеног возачког испита, са концентрацијом алкохола у крви од 1,71 g/kg. Возио је брзином од 102 km/h на мјесту гдје је ограничење 80 km/h. Ишао је из Ламинаца према Брестовчини када је слетио с пута и проузроковао трагедију.
”Свјестан да таквом вожњом, без положеног возачког испита, недозвољеном брзином и у алкохолисаном стању може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност живот људи, оптужени је пристао на наступање такве посљедице. Усљед тога је, проласком кроз лијеву кривину у близини породичне куће Д.М., изгубио контролу над возилом које је прешло преко средње линије, десне траке и шљунчане банкине и ударило у уздигнути дио бетона, а затим у стуб уличне расвјете, након чега се возило зауставило на њиви”, наводи се у оптужници, коју је потврдио Окружни суд у Бањалуци.
Приликом слијетања путници у возилу Радмила Гајић и Небојша Трифковић задобили су вишеструке повреде усљед којих су на мјесту остали мртви, док је сапутник А.Д. (36) лакше повријеђен.
Давидовић је послије несреће ухапшен. У први мах полицији је тврдио да је за воланом ”голфа” била Гајићева. Међутим, трагови на мјесту несреће су указивали да другачији закључак, да би на крају признао да је он био за воланом.
