Пијана мајка тек рођене бебе правила хаос по кући па приведена

Телеграф

15.09.2025

09:27

Фото: Pixabay

Полиција у Сурчину привела је М.С. (36) мајку бебе од 15 дана која је била пијана и правила неред у кући, сазнаје "Телеграф".

Незванично, њој је писана прекршајна пријава и задржана је у полицији.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Јединство је наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима

Према информацијама Телеграфа, М.С. је након привођења у полицији у крви имала више од два промила алкохола у крви.

"Полицију је позвала мајка од породиље. Према њеним ријечима кћерка од када је добила бебу често је пијана и тако није у могућности да брине о новорођенчету. Када мало више попије прави неред по кући, вријеђа све око себе и запоставља дијете“, каже извор.

dan srpskog jedinstva

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе: Вијоре се тробојке, свечано широм Српске

Срећом, М.С. није никога повриједила.

О овој породици обавијештен је и Центар за социјални рад.

