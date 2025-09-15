Пијана мајка тек рођене бебе правила хаос по кући па приведена

Извор:
Телеграф
15.09.2025
09:27
Коментари:0
Полиција у Сурчину привела је М.С. (36) мајку бебе од 15 дана која је била пијана и правила неред у кући, сазнаје "Телеграф".
Незванично, њој је писана прекршајна пријава и задржана је у полицији.
Република Српска
Цвијановић: Јединство је наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима
Према информацијама Телеграфа, М.С. је након привођења у полицији у крви имала више од два промила алкохола у крви.
"Полицију је позвала мајка од породиље. Према њеним ријечима кћерка од када је добила бебу често је пијана и тако није у могућности да брине о новорођенчету. Када мало више попије прави неред по кући, вријеђа све око себе и запоставља дијете“, каже извор.
Република Српска
Дан српског јединства, слободе и националне заставе: Вијоре се тробојке, свечано широм Српске
Срећом, М.С. није никога повриједила.
О овој породици обавијештен је и Центар за социјални рад.
Најновије
Најчитаније
11
00
10
56
10
54
10
53
10
41
Тренутно на програму