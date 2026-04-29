Пијана жена бјежећи од полиције упала у шахт: Ватрогасци је спасавали

АТВ
29.04.2026 12:46

Затворен шахт.
Фото: Pixabay/efes

Тридесетшестогодишња Нишлијка доживјела је несвакидашњу незгоду приликом покушаја да избјегне контролу саобраћајне полиције.

Она је, у намјери да избјегне алкотестирање, изашла из аутомобила и упала у шахт, толико дубок да су морали да је отуда изваде ватрогасци.

Како се сазнаје, она је била на мјесту сувозача у возилу "фолксваген" које је 26. априла на Чамурлијском путу зауставила саобраћајна полиција.

"Мушкарац (42) који је управљао аутомобилом је алкотестиран и установљено је да је био у стању потпуне алкохолисаности са садржајем алкохола у организму од преко два промила. Док га је полиција контролисала, његова сапутница је без дозволе полиције напустила возило, али је том приликом упала у дубоки шахт. Како је због дубине рупе у којој се нашла било немогуће да јој се приђе без асистенције оспособљених служби, алармирани су ватрогасци. На лице мјеста изашла је и Хитна помоћ, али је интервенција поприлично потрајала док Нишлијка није извучена из шахта", наводе упознати са овим догађајем.

Малерозна жена пребачена је на дијагностику у нишки Универзитетски клинички центар где је обављено и њено алкотестирање које је показало да је у стању тешке алкохолисаности.

(Нишке вести)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

