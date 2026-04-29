Пијана жена бјежећи од полиције упала у шахт: Ватрогасци је спасавали

Аутор:АТВ
Тридесетшестогодишња Нишлијка доживјела је несвакидашњу незгоду приликом покушаја да избјегне контролу саобраћајне полиције.
Она је, у намјери да избјегне алкотестирање, изашла из аутомобила и упала у шахт, толико дубок да су морали да је отуда изваде ватрогасци.
Република Српска
Вукановић: Блануша одабрао Станивуковића за стратешког партнера
Како се сазнаје, она је била на мјесту сувозача у возилу "фолксваген" које је 26. априла на Чамурлијском путу зауставила саобраћајна полиција.
"Мушкарац (42) који је управљао аутомобилом је алкотестиран и установљено је да је био у стању потпуне алкохолисаности са садржајем алкохола у организму од преко два промила. Док га је полиција контролисала, његова сапутница је без дозволе полиције напустила возило, али је том приликом упала у дубоки шахт. Како је због дубине рупе у којој се нашла било немогуће да јој се приђе без асистенције оспособљених служби, алармирани су ватрогасци. На лице мјеста изашла је и Хитна помоћ, али је интервенција поприлично потрајала док Нишлијка није извучена из шахта", наводе упознати са овим догађајем.
Бања Лука
"Ненадокнадиво за наше генерације": Како је екоцид на обали Врбаса за Станивуковића "само једна врба"?
Малерозна жена пребачена је на дијагностику у нишки Универзитетски клинички центар где је обављено и њено алкотестирање које је показало да је у стању тешке алкохолисаности.
(Нишке вести)
