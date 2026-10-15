Пјешак задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајна незгода догодила се јуче око 14 часова у улици Живиницама када је возило ударило пјешака.
У наведеној саобраћајној незгоди учествовали су путничко моторно возило Пассат којим је управљао возач М.М. рођен 1991. године и пјешак И.Х. рођен 1956. године.
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Том приликом пјешак је задобио тешке тјелесне повреде које су му констатоване од стране љекара у ЈЗУ УКЦ Тузла.
Из ПУ/ПС Живинице навели су да су потребне мјере и радње на мјесту догађаја предузели њихови полицијски службеници.
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