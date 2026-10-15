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Пјешак задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи

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15.10.2026 09:08

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Саобраћајна незгода догодила се јуче око 14 часова у улици Живиницама када је возило ударило пјешака.

У наведеној саобраћајној незгоди учествовали су путничко моторно возило Пассат којим је управљао возач М.М. рођен 1991. године и пјешак И.Х. рођен 1956. године.

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Том приликом пјешак је задобио тешке тјелесне повреде које су му констатоване од стране љекара у ЈЗУ УКЦ Тузла.

Из ПУ/ПС Живинице навели су да су потребне мјере и радње на мјесту догађаја предузели њихови полицијски службеници.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Живинице

Саобраћајна несрећа

Повријеђен пјешак

Полиција

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