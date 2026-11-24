Аутор:Огњен Матавуљ
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Некадашњи народни посланик Николина Шљивић, која је ухапшена у акцији ”Емисар”, спроведена је на криминалистичку обраду у ПУ Источно Сарајево, сазнаје АТВ.
Шљивићева је ухапшена у акцији Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у којој су ”пали” и ратни командант такозване Армије БиХ Насер Орић, отац и син Месуд и Мустафа Мустафић, као и адвокат Синиша Дерганц из Источног Сарајева. Шљивићева и Мустафићи су прије неколико тренутака спроведени у ПУ Источно Сарајево, док је претрес код Орића и даље у току.
Акција ”Емисар” реализује се с циљем откривања и документовања кривичних дјела извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења и спречавање доказивања, а све у вези са покушајем тешког убиства Косте Пандуревић од 2. августа ове године.
"Све активности се спроводе под надзором Републичког јавног тужилаштва, Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала", саопштио је МУП Српске.
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Ухапшени Насер Орић и Николина Шљивић
Групи се на терет ставља да су помагали у скривању Ђорђа Ждрале након рањавања Пандуревића у Источном Новом Сарајеву. Сумња се да је Орић послао људе, односно Мустафиће да Ждралу извуку из Сарајева након пуцњаве.
Такође, осумњичени су и да су покушавали да утичу на исход цијеле истраге тако што ће наговорити Ждралиног возача Далибора Бартулу да лажно свједочи и призна да је он пуцао умјесто Ждрале.
Хроника
Фотографија ухапшене Николине Шљивић: Огласио се МУП
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