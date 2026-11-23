Аутор:АТВ редакција
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Прелиминарни резултати истраге о паду италијанског војног хеликоптера "Chinook", који се 29. октобра 2026. срушио на подручју мјеста Горице код Брчког, указују на могућност људске грешке.
Према информацијама до којих је дошао Вечерњи.ба, летјелица је кобног дана најмање два пута покушала полетјети, а већ током првог покушаја појавили су се сигнали који су указивали на могуће техничке потешкоће.
Иако званични резултати истраге још нису објављени, околности које су претходиле несрећи отварају озбиљна питања о поступању посаде и сигурности лета.
Према информацијама извора упознатог с досадашњим током истраге, током првог покушаја полијетања на хеликоптеру су се активирале сигналне лампице које су указивале на постојање проблема у систему.
Подсјетимо, италијански војни хеликоптер CX-47 Chinook срушио се 29. октобра током редовне обуке у мјесту Горице, недалеко од Брчког. У летјелици се налазило 15 особа, а сви су били италијански држављани. Четири особе су изгубиле живот, док је 11 повријеђено.
Међу погинулима су била двојица припадника Оружаних снага Италије, наредници Симоне Руђа и Клаудио Маркези, те припадници Војног корпуса Италијанског Црвеног крста, поручник Франко Адријано Зекило и наредница Лаура Процачи, која је имала само 24 године.
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