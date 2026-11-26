Аутор:АТВ редакција
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Гатачка полиција поднијела је Окружном јавном тужилаштву у Требињу извјештај против лица иницијала М. С. због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“.
Према полицијским наводима, осумњичено лице се терети да је другом лицу нанијело тешке тјелесне повреде током туче, чиме је испунило обиљежја кривичног дјела из члана 132. Кривичног законика Републике Српске.
Истовремено, полиција је против лица иницијала Р. К. поднијела извјештај због основа сумње да је починило кривично дјело „Спречавање доказивања“ из члана 336. Кривичног законика Републике Српске.
Сумња се да је ово лице избрисало видео-снимак инцидента са система видео-надзора, чиме је покушало да онемогући прикупљање доказа у вези са наведеним догађајем.
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