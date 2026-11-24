Аутор:Огњен Матавуљ
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Небојша Полетан, боксер из Лакташа, који је осумњичен за покушај убиства Ненада Дукића спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, сазнаје АТВ.
Пуцњава се догодила 22. новембра у Блашком код Лакташа.
Како сазнаје АТВ Полетан и Дукић су критични дан заједно били на дружењу у једној викендици. Обојица су конзумирали алкохол и током вечери су се међусобно провоцирали, да би све прерасло у сукоб током које је Полетан потегао оружје.
”Дукић је кренуо да бјежи и сјео је у аутомобил. Полетан је запуцао према њему и погодио је стакло на мјесту возача. Зрно метка је прошло неколико центиметара поред Дукића, али га срећом није погодило”, каже извор АТВ-а.
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Он додаје да је током сукоба испаљено више хитаца и да је Дукић након тога изашао из аутомобила и трчећи побјегао према селу. Ту је срео неколико људи који су помогли, те је позвао полицију.
Из ПУ Бањалука је, уз навођење иницијала, саопштено да је Полетан ухапшен због сумње да је починио кривична дјела покушај убиства и изазивање опште опасности. Дукић и Р.Р. из Бањалуке такође су ухапшени због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет оружја или експлозивних материја.
”Лице Н.П. сумњичи се да је 22. новембра на подручју Лакташа из ватреног оружја исплалио неколико хитаца у ваздух, а потом више хитаца у путничко возило у којем се налазило лице Н.Д. којом приликом су настала оштећења на возилу. Лица Н.Д. и Р.Р. се сумњиче да су држала, продавала и куповала ватрено оружје”, саопштила је ПУ Бањалука.
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По наредби суда извршени су претреси претрес куће и помоћних објеката на подручју Градишке које користи лице Полетан гдје су пронађени оквири за ватрено оружје и више комада муниције. Претресена је и Дукићева кућа на подручју Котор Вароша при чему је пронађено више комада различитог ватреног оружја и више комада муниције.
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