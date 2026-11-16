Полицајац из Бањалуке оптужен за одавање службене тајне

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Дарка Орозовића, суспендованог криминалистичког полицајца Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, због одавања службене тајне.
Ради се о полицајцу који је ухапшен у склопу акције ”Зодијак” усмјерене на процесуирање више особа осумњичених да су диловали кокаин у Бањалуци.
”Оптужница против Д.О. подигнута је 28. априла због кривичног дјела одавање службене тајне”, речено је за АТВ у ОЈТ Бањалука.
Иако је оптужница прије више од шест мјесеци достављена Основном суду у Бањалуци, још није потврђена од стране судије за претходно саслушање.
Како сазнаје АТВ Орозовићу се на терет ставља да је службену тајну одао колеги полицајцу Дејану Ћетојевићу, који је такође ухапшен у акцији ”Зодијак”, али због сумње да се бавио трговином наркотика.
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Ухапшен полицајац, одавао тајне из прислушкиваних разговора
”Постоји сумња да је Орозовић у периоду од јуна до средине јула 2025. године Ћетојевићу саопштио повјерљиве податке, односно да се против одређених лица спроводе посебне истражне радње по налогу суда”, открива извор АТВ-а.
Осим двојице полицајаца, акцијом ”Зодијак” обухваћена су још три Бањалучанина. Сви су осумњичени за неовлаштену производњу и промет дрогом, те за омогућавање уживања дроге. У односу на њих још није донесена тужилачка одлука и предмет се налази у фази истраге.
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Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина
Подсјетимо, акција ”Зодијак” спроведена је почетком марта. Извршени су претреси на пет локација у Бањалуци и том приликом је пронађена одређена количина бијелог параха налик кокаину, дигитална вага, муниција, око 77.000 марака у кешу, као и други предмети који ће послужити као доказ у даљем поступку.
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