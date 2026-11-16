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Полицајац из Бањалуке оптужен за одавање службене тајне

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
16.11.2026 13:43

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Акција Зодијак, диловање кокаина, ухапшен полицајац из Бањалуке
Фото: ПУ Бањалука

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Дарка Орозовића, суспендованог криминалистичког полицајца Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, због одавања службене тајне.

Ради се о полицајцу који је ухапшен у склопу акције ”Зодијак” усмјерене на процесуирање више особа осумњичених да су диловали кокаин у Бањалуци.

”Оптужница против Д.О. подигнута је 28. априла због кривичног дјела одавање службене тајне”, речено је за АТВ у ОЈТ Бањалука.

Иако је оптужница прије више од шест мјесеци достављена Основном суду у Бањалуци, још није потврђена од стране судије за претходно саслушање.

Колеги одао да је под посебним истражним радњама

Како сазнаје АТВ Орозовићу се на терет ставља да је службену тајну одао колеги полицајцу Дејану Ћетојевићу, који је такође ухапшен у акцији ”Зодијак”, али због сумње да се бавио трговином наркотика.

MUP RS

Хроника

Ухапшен полицајац, одавао тајне из прислушкиваних разговора

”Постоји сумња да је Орозовић у периоду од јуна до средине јула 2025. године Ћетојевићу саопштио повјерљиве податке, односно да се против одређених лица спроводе посебне истражне радње по налогу суда”, открива извор АТВ-а.

Под истрагом четири особе

Осим двојице полицајаца, акцијом ”Зодијак” обухваћена су још три Бањалучанина. Сви су осумњичени за неовлаштену производњу и промет дрогом, те за омогућавање уживања дроге. У односу на њих још није донесена тужилачка одлука и предмет се налази у фази истраге.

Акција Зодијак

Хроника

Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

Подсјетимо, акција ”Зодијак” спроведена је почетком марта. Извршени су претреси на пет локација у Бањалуци и том приликом је пронађена одређена количина бијелог параха налик кокаину, дигитална вага, муниција, око 77.000 марака у кешу, као и други предмети који ће послужити као доказ у даљем поступку.

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Тагови :

одавање службене тајне

Акција Зодијак

трговина дрогом

ухапшен полицајац

оптужен полицајац

ОЈТ Бањалука

Оптужница

Коментари (1)

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