Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против полицајца Д.Т. (43) којом се терети за неовлаштено прислушкивање и снимање Д.Б, командира Полицијске станице Љубиње.
Како је саопштило тужилаштво Д.Т. се на терет ставља да је неовлаштено снимање починио 28. маја у Љубињу.
”Оптужени је посебним уређајем неовлаштено снимио тонски разговор и омогућио непозваном лицу да се упозна са разговором који је неовлаштено снимам. То је учинио на начин да је, обављајући дужност полицијског службеника, мобилним телефоном снимио разговор између њега и оштећеног командира ПС Љубиње Д.Б. и непозваним лицима омогући да се упознају са разговором”, наводи се у оптужници.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.
Уколико се докаже кривица, према закону, оптуженом пријети новчана казна или казна до годину затвора.
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