Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина данас су извршили претрес просторија које користи лице С. С., за које је Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавијештено да је лишено слободе у Мађарској.
Претрес је извршен на подручју града Бијељине, на основу наредбе Основног суда у Бијељини, а уз сагласност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
"Приликом претреса нису пронађени предмети који би могли упућивати да потичу од извршења кривичног дјела. Полицијска управа Бијељина све мјере и радње предузима под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини", наводи се у саопштењу полиције.
Саопштење полиције услиједило је након што је градоначелник Бијељине Љубиша Петровић на друштвеним мрежама изнио незваничне информације да је у Мађарској приведен наводни возач директора "Електро-Бијељине" Бојана Савића, те да је у службеном аутомобилу пронађена већа количина кокаина.
Градови и општине
Петровић прозивао, Савић оштро одговорио: "Мој возач је код куће, жив и здрав!"
Савић је демантовао тврдње да је ријеч о његовом возачу, наводећи да је незванично информисан да је један од референата за возни парк на своју руку узео службени аутомобил који није вратио предузећу.
У међувремену су се огласили и из "Електро-Бијељине", потврдивши да су полицији пријавили нестанак службеног возила које је један од запослених преузео са сервиса, али га није вратио предузећу.
Градови и општине
Огласили се из "Електро-Бијељине": Полицији пријављен нестанак службеног возила
"Ријеч је о запосленом на радном мјесту референта возног парка, чија задужења обухватају и преузимање возила са сервиса. За коришћење возила ван службених обавеза није постојао путни налог нити било какво одобрење предузећа", навели су из "Електро-Бијељине".
Против запосленог је покренут дисциплински поступак због неоправданог одсуства, као и поступак интерне контроле коришћења службених возила.
Из Полицијске управе Бијељина нису саопштили због којег је кривичног дјела лице С. С. лишено слободе у Мађарској, нити су потврдили наводе о проналаску кокаина и повезаности ухапшеног лица са "Електро-Бијељином".
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