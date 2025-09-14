Полицијо, браво: Возачу који је исмијавао казну због дивљања одузет ауто

Logo

Обијесна вожња аутомобила у Сарајеву је све учесталија. Један од посљедњих примјера за то јесте возач који је на главној градској саобраћајници, гдје је ограничење брзине 60 километара на сат, возио је чак три пута брже.

Убрзо након што је кажњен на друштвеним мрежама исмијавао то што је санкционисан.

Наиме, објављен је видеоснимак на којем се чује како му је мушкарац, који је возећи снимао видео, рекао: "Колега, н*јебо си", на шта се он насмијао.

Није се ту зауставио па је поново сјео за волан и то под забраном, а полиција је експресно реаговала и одузела му аутомобил, преноси "072.инфо".

