Послије несреће у Трну, пјешак и мотоциклиста задржани у УКЦ

Пјешак Л.Г. (58) из Трна и мотоциклиста В.Г. (33) из Бањалуке повријеђени су синоћ у саобраћајној несрећи која се догодила у Трну код Лакташа и смјештени су у УКЦ Републике Српске.
Несрећа се догодила у 19.48 часова у улици Цара Душана када је В.Г. мотоциклом ударио у пјешака.
”У саобраћајној незгоди учествовали су пјешак Л.Г. и В.Г. рођен који је управљао мотоциклом марке ”tmax”. Приликом саобраћајне незгоде оба лица су задобила тјелесне повреде, пружена им је љекарска помоћ и смјештени су на Универзитетски клинички центар Републике Српске”, саопштило је Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац ОЈТ Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи.
”Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде”, наводе у тужилаштву.
