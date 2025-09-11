Потрага за преварантом: Изнајмио скелу, па је продао будзашто

Извор:
Приједорска полиција трага за Е.С. (37) из Бијељине због сумње да је преварио мушкарца из Омарске од кога је унајмио грађевинску скелу, површине око 1.000 квадратних метара, а потом је испод цијене продао у Тешњу.
У ПУ Приједор наводе да је Е.С. осумњичен да је починио кривично дјело преваре, а идентификовали су га полицијски службеници ПС Омарска.
”Е.С. се на терет ставља да је крајем августа, по договору о најму, од лица из Омарске узео грађевинску скелу вриједости око 35.000 евра, коју је потом продао на подручју Тешња за износ од 12.000 КМ. Скела је пронађена и враћена власнику и у току је рад на проналаску осумњиченог Е.С.”, саопштила је ПУ Приједор.
Након комплетирања предмета против осумњиченог ће Окружном јавном тужилаштву у Приједору бити достављен извјештај за почињено кривично дјело превара
