Потрага за преварантом: Изнајмио скелу, па је продао будзашто

Извор:

АТВ

11.09.2025

12:49

Коментари:

0
Потрага за преварантом: Изнајмио скелу, па је продао будзашто
Фото: АТВ

Приједорска полиција трага за Е.С. (37) из Бијељине због сумње да је преварио мушкарца из Омарске од кога је унајмио грађевинску скелу, површине око 1.000 квадратних метара, а потом је испод цијене продао у Тешњу.

У ПУ Приједор наводе да је Е.С. осумњичен да је починио кривично дјело преваре, а идентификовали су га полицијски службеници ПС Омарска.

”Е.С. се на терет ставља да је крајем августа, по договору о најму, од лица из Омарске узео грађевинску скелу вриједости око 35.000 евра, коју је потом продао на подручју Тешња за износ од 12.000 КМ. Скела је пронађена и враћена власнику и у току је рад на проналаску осумњиченог Е.С.”, саопштила је ПУ Приједор.

Након комплетирања предмета против осумњиченог ће Окружном јавном тужилаштву у Приједору бити достављен извјештај за почињено кривично дјело превара

превара

skela

Omarska

