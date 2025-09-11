Познат идентитет младића који је погинуо код Челинца, трага се за другим возачем

Аутор:Огњен Матавуљ
У судару путничког воза Жељезница Републике Српске и аутомобила ”голф”, који се синоћ догодио код Челинца, погинуо је возач аутомобила Стефан Тривић (19) из Јошавке, сазнаје АТВ.
Несрећа се догодила око 20 часова на пружном прелазу у мјесту Грабовац, када је Тривићев ”голф” подлетио под локомотиву воза. Тачне околности несреће се истражују, а АТВ сазнаје да је у свему учествовао и други аутомобил који је, непосредно прије несреће, прешао пругу.
”Несрећа је снимљена надзорним камерама и на снимку се види како два аутомобила долазе до пружног прелаза. Један ауто је неоштећено прешао преко пруге. Тривић је кренуо за њим и тада долази до удара локомотиве у његов ”голф”. Возач другог возила се удаљио с мјеста несреће и у току је рад на његовој идентификацији”, каже извор АТВ-а.
У тренутку несреће путничким возом је управљао машиновођа М.Б. (29) из Добоја који је, како су саопштиле Жељезнице Републике Српске, поступио по прописима.
”Увидјевши возило машиновођа је давао звучне сигнале упозорења и приступио је кочењу, али се нажалост удес није могао избећи”, саопштиле су Жељезнице РС, наводећи да је прелаз осигуран је ”Андрејевим крстом”, саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности.
Увиђај на лицу мјеста извршио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци и полицијски службеници ПС Челинац.
”Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде а наложена је и обдукција тијела погинулог која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
