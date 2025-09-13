Logo

Позната имена ухапшених чланова групе Пантер

Извор:

Агенције

13.09.2025

13:36

Коментари:

0
Група Пантер
Фото: Група Пантер

У великој полицијској акцији кодног назива "Кавез" која је проведена данас, 13. септембра ухапшено је пет чланова Удружења "Пантер".

Како сазнаје портал "Радиосарајево.ба", међу ухапшенима су: Исмет Поробић, Алдин Чанчар, Јасмин Хаџић, Алем Хаџић и Семир Султановић.

Moskva Kremlj

Економија

Предвиђали су слом Русије, али их посљедњи догађај изненадио

Акција је спроведена на подручју Кантона Сарајево, Унско-санског и Херцеговачко-неретванског кантона.

Подсјетимо, раније је Тужилаштво КС саопштило да се претреси истовремено проводе на седам локација.

У акцију су укључени припадници МУП-а КС, ФУП-а, СИПА, МУП-а УСК и МУП-а ХНК, уз подршку Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ.

PREDRAG-KALINIĆ-130925

Друштво

Уручена новчана помоћ мајци погинулог борца: Нестао на бихаћком ратишту

Ухапшени се терете за више кривичних дјела, међу којима су насилничко понашање, уцјена, неовлаштено снимање, угрожавање сигурности и нарушавање неповредивости дома.

