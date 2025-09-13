Позната имена ухапшених чланова групе Пантер

Извор:
Агенције
13.09.2025
13:36
У великој полицијској акцији кодног назива "Кавез" која је проведена данас, 13. септембра ухапшено је пет чланова Удружења "Пантер".
Како сазнаје портал "Радиосарајево.ба", међу ухапшенима су: Исмет Поробић, Алдин Чанчар, Јасмин Хаџић, Алем Хаџић и Семир Султановић.
Акција је спроведена на подручју Кантона Сарајево, Унско-санског и Херцеговачко-неретванског кантона.
Подсјетимо, раније је Тужилаштво КС саопштило да се претреси истовремено проводе на седам локација.
У акцију су укључени припадници МУП-а КС, ФУП-а, СИПА, МУП-а УСК и МУП-а ХНК, уз подршку Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ.
Ухапшени се терете за више кривичних дјела, међу којима су насилничко понашање, уцјена, неовлаштено снимање, угрожавање сигурности и нарушавање неповредивости дома.
