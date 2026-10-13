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Познато ко је ухапшен у акцији "Језеро"

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13.10.2026 12:02

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Познато ко је ухапшен у акцији "Језеро"
Фото: АТВ БЛ

Осумњичени Златко Ђерић и Емир Дацић ухапшени су у акцији ФУП-а кодног назива "Језеро".

Под надзором Тужилаштва Кантона Сарајево, предати су у надлежност ове правосудне институције.

Бит ће задржани 24 сата и у том законском року поступајући тужиоци одлучиће од даљим мјерама.

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Тагови :

хапшење

Акција ФУП

ФУП

Акција Језеро

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