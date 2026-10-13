Познато ко је ухапшен у акцији "Језеро"

Аутор:АТВ редакција
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Осумњичени Златко Ђерић и Емир Дацић ухапшени су у акцији ФУП-а кодног назива "Језеро".
Под надзором Тужилаштва Кантона Сарајево, предати су у надлежност ове правосудне институције.
Бит ће задржани 24 сата и у том законском року поступајући тужиоци одлучиће од даљим мјерама.
Хроника
Акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени дрога, снајперске пушке и аутоматски пиштољ
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