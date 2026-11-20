Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Малољетник (16) из Теслића, који је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи, налази се ван животне опасности, потврђено је за АТВ у УКЦ Републике Српске.
”Пацијент је хоспитализован у Клиници за ортпедију и трауматологију и засада је стабилног здравственог стања. Дијагностички је обрађен, те му је урађен привремени оперативни захват на лијевој наткољеници. Остаје на даљем праћењу и хируршком лијечењу у овој Клиници”, наводе у УКЦ Републике Српске.
Хроника
Малољетник тешко повријеђен у несрећи у Теслићу, пребачен у УКЦ
Несрећа се догодила јуче око 18 часова у Теслићу када је дошло до судара мопеда којим је управљао 16-годишњак и аутомобила ”рено” за чијим воланом је била жена К.Ц. На лицу мјеста извршен је увиђај и цијели случај је квалификован као кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, Тачне околности и урок несреће нису саопштени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму