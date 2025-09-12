Logo
Правила селфи, таласи је одвукли: Ово је дјевојка која се утопила на Луштици

12.09.2025

15:26

Правила селфи, таласи је одвукли: Ово је дјевојка која се утопила на Луштици
Фото: Друштвене мреже

М. М. из Врњачке Бање утопила се јуче око 15 часова код рта Весло на Луштици у Црној Гори, док се на једној од стијена фотографисала са пријатељицом.

Тијело дјевојке пронађено је данас у хрватским водама, између Превлаке и Цавтата, саопштила је црногорска Управа поморске сигурности и управљања лукама.

Младу Српкињу, како пише "Република", повукли су таласи, а упркос томе што је њено тијело брзо примијећено, због неповољних временских услова и немогућности испловљења пловила из Бококоторског залива тијело није одмах извучено.

Наводно, трагедија се догодила када с М. М. са пријатељицом фотографисала на стијени. Изненада, огромни таласи повукли су је у море.

М. М. је непосредно прије несреће објављивала на друштвеним мрежама фотографије и снимке са мјеста гдје је настрадала, а на којима се може видјети узбуркано море. На терену од јуче су рониоци Регионалног центра из Бијеле, као и друге спасилачке екипе из Црне Горе.

"Имамо координисану акцију на терену присутна је авио хеликоптерска јединица за осматрање из ваздуха, Управа поморске сигурности са својим пловилима и наши ронилачки тимови за претрагу терена под водом. Зона подводне претраге је велика нарочито ако се узме у обзир да је дубина на том потезу и преко 100 метара", рекао је за РИНУ Данило Мијајловић из Ронилачког центра из Бијеле.

Спасилачки чамац САР-1 из Управе поморске сигурности упућен је као подршка ронилачком тиму због јаких таласа и отежаних услова на мору.

