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Осумњичен за убиство: Затражен притвор Николи Поповићу

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АТВ редакција
08.11.2026 11:33

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Окружно јавно тужилаштво Бањалука
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражио је одређивање притвора Николи Поповићу из Лакташа, осумњиченог за убиство Драгана Стојановића из Челинца.

Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке.

Како наводе у ОЈТ, притвор је упућен због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело и из разлога ванредних околности, јер је ријеч о кривичном дјелу за које се може изрећи казна затвора од десет година или тежа казна, а које је посебно тешко с обзиром на начин извршења или посљедице кривичног дјела и што би пуштање на слободу осумњиченог резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда - узнемирењу јавности.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Никола Поповић ухапшен због убиства Драгана Стојановића из Челинца

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Окружног суда у Бања Луци.

Подсјетимo, Драган Стојановић је тешко повријеђен у тучи у Гламочанима код Бањалуке. Задобио је тешке повреде главе које су му нанесене металном шипком.

Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима код Лакташа. У свему су учествовали Драган и његов брат, те Никола Поповић из Лакташа. Након туче свима је указана помоћ у УКЦ-у. На лицу мјеста је извршен увиђај и цијели случај је тада квалификован као учествовање у тучи.

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Тагови :

Убиство

Никола Поповић

Драган Стојановић

туча у Гламочанима

ОЈТ Бањалука

Предложен притвор

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