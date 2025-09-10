Предложен притвор осумњиченом за премлаћивање инспектора

Аутор:Огњен Матавуљ
10.09.2025
11:18
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини затражило је одређивање једномјесечног притвора за Ј.Х. из Зворника осумњиченог за премлаћивање полицијског инспектора М.В. у Зворнику.
У Тужилаштву наводе да је Ј.Х. осумњичен да је починио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности, за које је запријећена казна од шест мјесеци до пет година затвора.
”Осумњичени се терети да је 8. септембра у 23.38 сати након упозорења полицијског службеника ПС Зворник инспектора М.В. да ремети јавни ред и мир спречавајући несметано одвијање саобраћаја. Иако свјестан да употребом физичке снаге напада на службено лице осумњичени је полицијском службенику задао више удараца шаком у главу, наносећи му тјелесне повреде”, наводе у ОЈТ Бијељина.
Додају да је притвор предложен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени поновити кривично дјело. О приједлогу за притвор одлучиваће Основни суд у Зворнику.
Иначе, Ј.Х. је и раније привођен и довођен у везу са одређеним кривичним дјелима.
