Аутор:Огњен Матавуљ
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Републичко јавно тужилаштво Републике Српске предложило је одређивање једномјесечног притвора Насеру Орићу и осталима ухапшенима у акцији ”Емисар”, потврђено је АТВ-у у Тужилаштву.
Притвор је предложен бившем народном посланику Николини Шљивић, адвокату Синиши Дерганцу, те оцу и сину Месуду и Мустафи Мустафићу.
Орић, Шљивићева, Дерганц и Мустафа осумњичени да су у саставу криминалног удружења починили кривично дјело спречавање доказивања у предмету покушаја тешког убиства Косте Пандуревића, за које је осумњичен одбјегли Ђорђе Ждрале. Мустафа Мустафић осумњичен је да је у саставу криминалног удружења помагао Ждрали у бјекству и скривању.
Према незваничним информација сумња се да су Орић и Шљивићева, уз помоћ адвоката Дерганца, утицали на Косту Пандуревића да промијени исказ у истрази. План је био да раније ухапшени Далибор Бартула призна да је он пуцао умјесто Ждрале, а да све потврди Пандуревић.
Договорено је да се Пандуревићу за то исплати 100.000 КМ. Шљивићева је посредовала у контакту између Орића и Пандуревића који је, у сарадњи с тужилаштвом, фиктивно промијенио исказ и, како сазнаје АТВ, преузео дио обећаног новца у износу од 15.000 евра. Очекивало се да ће се Ждрале након тога предати истражиоцима. Међутим, упркос вишедневном чекању то се није догодило и услиједила је акција хапшења Орића и осталих.
Акцију ”Емисар”, по налогу Републичког тужилаштва, спровела је Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске уз подршку СИПА.
У оквиру акције извршени су претреси на више локације које су користили осумњичени и том приликом је пронађено и одузето осам пиштоља, 30.000 КМ, 10.000 евра, више мобилних телефона, рачунар и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела.
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