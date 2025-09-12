Logo
Прекршио забрану приласка супрузи, па јој пријетио смрћу

Извор:

Телеграф

12.09.2025

15:22

Фото: Pixabay

Након што је реализована потрага која је 23. јула 2025. године расписана за окривљеним С. Ђ. (30), исти је по налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду рјешењем полицијских службеника ПС Сурчин задржан због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело кршење забране утврђене мјером безбједности и кривично дјело насиље у породици.

Окривљеном се ставља на терет да је 23. јула 2025. године дошао на радно мјесто оштећене - своје супруге - на који начин је прекршио изречену мјеру безбједности којом му се забрањује да јој се приближава и комуницира са њом, након чега јој је упутио пријетњу да ће напасти на њен живот и дрским и безобзирним понашањем угрозио њено спокојство и душевно стање.

На саслушању у тужилаштву окривљени је негирао извршење кривичних дјела која му се стављају на терет, а имајући у виду постојање особитих околности које указују да ће боравком на слободи поновити кривично дело и утицати на оштећену и свједока, јавни тужилац је судији за претходни поступак поднио приједлог да према окривљеном одреди притвор у трајању до 30 дана.

(Телеграф)

