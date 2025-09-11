Logo
Младић (19) погинуо у судару воза и аута код Челинца

Воз пруга жељезница
Фото: Irina Iriser/Pexels

Возач аутомобила, који је је синоћ ударио у воз ''Жељезница Републике Српске'' који је саобраћао на релацији Бања Лука-Добој, преминуо је од посљедица повреда.

"У овој саобраћајној незгоди учествовао је аутомобил "folkswagen" којим је управљао С.Т. (19) из Челинца, и путнички воз којим је управљао М.Б. (29) из Добоја. Путнички воз је саобраћао на линији Бања Лука- Добој. Приликом саобраћајне несреће смртно је настрадао С.Т. из Челинца", саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Подсјећамо, трагедија се десила синоћ у 20 часова на пружном прелазу у мјесту Грабовац, општина Челинац.

шине-воз

Хроника

Тешка несрећа! Аутомобил подлетио под воз на релацији Бањалука-Добој

''Видjевши возило на пружном прелазу, возач је поступио по прописима, дао упозоравајуће сигнале и почео да кочи, али нажалост судар није могао да се избјегне'', саопштиле су ''Жељезнице Републике Српске''.

