Преврнула се цистерна, бензин цури по путу

11.09.2025

13:34

Фото: Info.bijeljina

Цистерна са бензином преврнула се у канал у насељу Јоховац у Милићима, речено је у Полицијској управи Зворник.

Из полиције наводе да је возачу цистерне помоћ указана у милићком Дому здравља, а степен повреда за сада није познат.

Полицијској станици Милићи у 11.40 часова пријављено је да се цистерна преврнула на магистралном путу Милићи-Коњевић Поље.

Због полицијског увиђаја, саобраћај је потпуно обустављен на овој дионици пута, а возила се преусмјеравају на алтернативне правце.

Осим полиције, на терену су припадници милићке Ватрогасне јединице и еколошки инспектор.

Више информација биће познато након увиђаја.

Дописник Срне јавио је да бензин из цистерне цури по магистралном путу и кроз сливнике одлази у Јадар.

