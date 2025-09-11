Преврнула се цистерна, бензин цури по путу

11.09.2025
Цистерна са бензином преврнула се у канал у насељу Јоховац у Милићима, речено је у Полицијској управи Зворник.
Из полиције наводе да је возачу цистерне помоћ указана у милићком Дому здравља, а степен повреда за сада није познат.
Полицијској станици Милићи у 11.40 часова пријављено је да се цистерна преврнула на магистралном путу Милићи-Коњевић Поље.
Због полицијског увиђаја, саобраћај је потпуно обустављен на овој дионици пута, а возила се преусмјеравају на алтернативне правце.
Осим полиције, на терену су припадници милићке Ватрогасне јединице и еколошки инспектор.
Више информација биће познато након увиђаја.
Дописник Срне јавио је да бензин из цистерне цури по магистралном путу и кроз сливнике одлази у Јадар.
