Пријављен да је оштетио буџет Српске за више од 120.000 КМ

Аутор:Стеван Лулић
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Добојска полиција пријавила је Д.П, из овог града, Окружном јавном тужилаштву због сумње да је утајом пореза оштетио буџет Републике Српске за више од 120.000 КМ.
Како се сумња, он је у својству одговорног лица у једном привредном друштву из Добоја, у пореској пријави за 2022. годину, супротно законским прописима, пропустио да прикаже цјелокупан остварени приход привредног друштва, те избјегао обрачун, пријављивање и уплату пореза на добит.
"На тај начин је осумњичено лице избјегло плаћање пореза на добит у износу од 93.019,47 КМ, чиме је буџет Републике Српске, заједно са припадајућим каматама, оштетило за укупан износ од 121.986,04 КМ", саопштено је из Полицијске управе Добој.
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