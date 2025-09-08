Пријетио дјевојци да ће "све побити и одлежати у Зеници": Потврђена оптужница против насилника

Извор:
Општински суд у Широком Бријегу потврдио је оптужницу против И.Ч. (29) из Мостара којег терете да је пријетио бившој дјевојци да ће је задавити, направити скандал, "све побити и одлежати у Зеници" те јој лакше повриједио руку.
Тужилаштво ЗХК Широки Бријег терети га да је починио кривична дјела угрожавање сигурности и лака тјелесна повреда.
Према наводима из оптужнице, 27. фебруара око 21 час дошао је по своју бившу дјевојку П.Ч. како би разговарали. Са њом се одвезао својим аутом до индустријске зоне у мјесту Растовача у Посушју, гдје је зауставио возило.
Како се наводи у оптужници, у разговору с дјевојком затражио је њен мобилни телефон, на шта му је она одговорила да ће му дати телефон ако јој објасни зашто га тражи.
Оптужени је, према наводима оптужнице, тада почео викати, галамити и ударати по возилу. Како је појашњено, био је љубоморан јер је од некога сазнао да се она виђала с другим момком.
Потом је од ње затражио да сједне на њега да поразговарају о њеном одласку у дискотеку. Она је то одбила, а оптужени јој је рекао да ако не сједне на њега он ће направити скандал и да ће их "све побити и одлежати у Зеници".
Те пријетње су код дјевојке изазвале осјећај узнемирености, несигурности и страха, због чега је сјела на њега.
Младић је затим отворио лијева врата од возила и гурнуо је пријетећи јој да ће је задавити, а потом је изашао из возила и почео лупати по ауту.
"Свјестан да јој на тај начин П.Ч. може нанијети лаке озљеде, и желећи то, повукао ју је за десну руку из возила и ухватио ју је за одјећу у предјелу прса те јој тако нанио лаке озљеде", наводи се у оптужници.
Како је прецизирано, ради се о крвном подливу у предјелу доњег дијела десне надлактице и огуљотини у предјелу доњег краја десне подлактице.
Даље се наводи да је након што се смирио вратио дјевојку кући, а она је случај пријавила у ПУ Посушје. Дакле, оптужницом га терете да је угрозио сигурност неке особе озбиљном пријетњом и нанио јој лакшу повреду, пишу "Независне".
