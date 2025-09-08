Logo
Пријетио дјевојци да ће "све побити и одлежати у Зеници": Потврђена оптужница против насилника

Независне

08.09.2025

17:14

Фото: Pixabay

Општински суд у Широком Бријегу потврдио је оптужницу против И.Ч. (29) из Мостара којег терете да је пријетио бившој дјевојци да ће је задавити, направити скандал, "све побити и одлежати у Зеници" те јој лакше повриједио руку.

Тужилаштво ЗХК Широки Бријег терети га да је починио кривична дјела угрожавање сигурности и лака тјелесна повреда.

Према наводима из оптужнице, 27. фебруара око 21 час дошао је по своју бившу дјевојку П.Ч. како би разговарали. Са њом се одвезао својим аутом до индустријске зоне у мјесту Растовача у Посушју, гдје је зауставио возило.

Како се наводи у оптужници, у разговору с дјевојком затражио је њен мобилни телефон, на шта му је она одговорила да ће му дати телефон ако јој објасни зашто га тражи.

Оптужени је, према наводима оптужнице, тада почео викати, галамити и ударати по возилу. Како је појашњено, био је љубоморан јер је од некога сазнао да се она виђала с другим момком.

Pljačka pištolj

Свијет

Пуцао у птицу а погодио кћерку пар дана прије њеног 15 рођендана

Потом је од ње затражио да сједне на њега да поразговарају о њеном одласку у дискотеку. Она је то одбила, а оптужени јој је рекао да ако не сједне на њега он ће направити скандал и да ће их "све побити и одлежати у Зеници".

Те пријетње су код дјевојке изазвале осјећај узнемирености, несигурности и страха, због чега је сјела на њега.

Младић је затим отворио лијева врата од возила и гурнуо је пријетећи јој да ће је задавити, а потом је изашао из возила и почео лупати по ауту.

"Свјестан да јој на тај начин П.Ч. може нанијети лаке озљеде, и желећи то, повукао ју је за десну руку из возила и ухватио ју је за одјећу у предјелу прса те јој тако нанио лаке озљеде", наводи се у оптужници.

PEČURKE-080925

Свијет

Скувала родбини чорбу од печурака и све их потровала: Тровачицу стигла стравична казна

Како је прецизирано, ради се о крвном подливу у предјелу доњег дијела десне надлактице и огуљотини у предјелу доњег краја десне подлактице.

Даље се наводи да је након што се смирио вратио дјевојку кући, а она је случај пријавила у ПУ Посушје. Дакле, оптужницом га терете да је угрозио сигурност неке особе озбиљном пријетњом и нанио јој лакшу повреду, пишу "Независне".

Насиље

prijetnje

