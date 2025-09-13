Logo

Приведена трудна кћерка Семира Султановића

Извор:

Радио Сарајево

13.09.2025

13:42

У Сарајеву је јутрос почела је акција 'Кавез', а по наредби Тужилаштва Кантона Сарајево.

У истој је ухапшено пет чланова организације 'Пантер', међу којима и Семир Султановић.

Адвокат Омар Мехмедбашић у изјави каже да је уз Султановића ухапшена и његова кћерка.

"Дошао сам као бранитељ за Султановић Семира који је прошле седмице пуштен да се брани са слободе, на мјере. Сада су га опет лишили, у току је претрага његовог стана, траже се докази. Успут сам дошао због његове кћерке која је у 4 мјесецу трудноће", рекао је и додао:

"Мислим да ће она бити прва саслушавана, браниће се шутњом. Детаље истраге ћу боље знати када доведу Семира. Он је сада на претресу. Звао ме у 6.00 ујутро, тада је кренуло лишење слободе и сада се утврђују шта су пронашли током претреса".

Подсјетимо, по налогу и под надзором поступајућих тужилаца Тужилаштва Кантона Сарајево, истражиоци и Специјална јединица Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево спрове акцију "Кавез".

Акција се спроводи у сарадњи са Федералном управом полиције, Државном агенцијом за истраге и заштиту (СИПА), МУП-овима Унско-санског и Херцеговачконеретванског кантона.

