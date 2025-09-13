Приведена трудна кћерка Семира Султановића

Извор:
Радио Сарајево
13.09.2025
13:42
Коментари:0
У Сарајеву је јутрос почела је акција 'Кавез', а по наредби Тужилаштва Кантона Сарајево.
У истој је ухапшено пет чланова организације 'Пантер', међу којима и Семир Султановић.
Хроника
Позната имена ухапшених чланова групе Пантер
Адвокат Омар Мехмедбашић у изјави каже да је уз Султановића ухапшена и његова кћерка.
"Дошао сам као бранитељ за Султановић Семира који је прошле седмице пуштен да се брани са слободе, на мјере. Сада су га опет лишили, у току је претрага његовог стана, траже се докази. Успут сам дошао због његове кћерке која је у 4 мјесецу трудноће", рекао је и додао:
"Мислим да ће она бити прва саслушавана, браниће се шутњом. Детаље истраге ћу боље знати када доведу Семира. Он је сада на претресу. Звао ме у 6.00 ујутро, тада је кренуло лишење слободе и сада се утврђују шта су пронашли током претреса".
Економија
Предвиђали су слом Русије, али их посљедњи догађај изненадио
Подсјетимо, по налогу и под надзором поступајућих тужилаца Тужилаштва Кантона Сарајево, истражиоци и Специјална јединица Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево спрове акцију "Кавез".
Акција се спроводи у сарадњи са Федералном управом полиције, Државном агенцијом за истраге и заштиту (СИПА), МУП-овима Унско-санског и Херцеговачконеретванског кантона.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму