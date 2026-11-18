Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Дервенти осудио је привредника Обрада Васића из Брода на условну казну од годину затвора, док је његова фирма ”Васић бис” новчано кажњена са 10.000 КМ, због незаконитог ископа и експлоатације пијеска и шљунка из ријеке Саве.
Према пресуди Васић неће ићи у затвор уколико у року од три године, од правоснажности пресуде, не починио ново кривично дјело.
Како је саопштио Основни суд у Дервенти Васић је оглашен кривим за продужено кривично дјело противзаконито заузимање и експлоатација природних богатстава и добара од општег значаја. Истовремено је ослобођен оптужбе да је починио кривично дјело незаконито поступање у привредном пословању.
Према оптужници Васић и његова фирма су оштетили буџет Републике Српске за 805.165 марака. У оптужници се, између осталог, наводи да је фирма ”Васић бис” од септембра 2018. до 28. маја 2021. године, мимо закона, водила и надзирала ископ и дислокацију ријечног пијеска и шљунка који представљају добро од општег интереса у својини Републике Српске.
”Вршили су ископ, вађење и продају шљунка и пијеска без добијеног одобрења ”Вода Српске” и без сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на локалитету ријеке Саве у Броду”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Васић, у намјери стицања противправне користи својој фирми у континуитету разним домаћим и иностраним купцима испоручио 68.424 кубна метра пијеска и 497 кубика шљунка. За то је испостављао фактуре као да се ради о законито експлоатисаној минералној сировини, чиме је прикривана чињеница о противправности експлоатације.
Хроника
Незаконитом продајом шљунка стекао корист од 850.000 КМ
”Неистинито су приказали стање и кретање средстава и резултата пословања о стварно продатој количини шљунка и пијеска, јер нису вршили мјесечну пријаву обрачун и уплату накнаде за коришћење минералних сировина у износу од 3,6% од укупног годишњег прихода оствареног од обављања концесионе дјелатности, нити се на други начин обавезали на плаћање накнаде за коришћење”, наводи се у оптужници.
Додаје се да су тиме ускратили средства која представљају јавни приход Републике Српске и општине Брод у омјеру 30% Републици Српској и 70% општини Брод, на чијој територији се вршила експлоатација.
”Домаћим и иностраним купцима испоручили су пијесак у укупној вриједности без ПДВ-а 797.238,66 КМ и шљунка у укупној вриједности без ПДВ-а 7.926,66 КМ, чиме су причинили штету Буџету Републике Српске, а корист за ”Васић бис“у износу од 805.165”, наводи се у оптужници.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Окружном суду у Добоју.
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