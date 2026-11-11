Прњаворска полиција одузела 29 килограма дувана

Аутор:АТВ редакција
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Прњаворска полиција одузела је око 29 килограма дувана који је пронађен током претреса имовине коју користи С.С. из Прњавора.
У ПУ Бањалука наводе да је претрес извршен због сумње да је С.С. починио кривично дјело недопуштен промет акцизних производа.
”Уз сагласнот тужиоца Тужилаштва БиХ извршен је претрес стана чији је власник М.С. Том приликом пронађено је и одузето 28,84 килограма резаног дувана запакованог у 31 прозирну ПВЦ врећицу”.
Додају да је извршена криминалистичка обрада и да се даље мјере и радњ предузимају под надзором Тужилаштва БиХ.
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