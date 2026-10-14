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Пронађено тијело малољетника (16) у Лакташима

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14.10.2026 12:51

Коментари:

8
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Малољетник (16) из Лакташа јутрос је пронађен мртав у околини тог града, сазнаје АТВ.

Према незваничним информацијама ради се о дјечаку који се јуче удаљио од куће, те је породица за њим покренула потрагу. Алармирали су полицију и нестанак пријавили у ПУ Бањалука. Нажалост током потраге јутрос је пронађено дјечаково тијело.

На лицу мјеста у току је увиђај којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. Тачне околности и узрок смрти се истражују.

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Тагови :

пронађено тијело

малољетник

Лакташи

Нестанак

Коментари (8)

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