Пронађено тијело малољетника (16) у Лакташима

Аутор:Огњен Матавуљ
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Малољетник (16) из Лакташа јутрос је пронађен мртав у околини тог града, сазнаје АТВ.
Према незваничним информацијама ради се о дјечаку који се јуче удаљио од куће, те је породица за њим покренула потрагу. Алармирали су полицију и нестанак пријавили у ПУ Бањалука. Нажалост током потраге јутрос је пронађено дјечаково тијело.
На лицу мјеста у току је увиђај којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. Тачне околности и узрок смрти се истражују.
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