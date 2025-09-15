Logo
Large banner

ПУ Бањалука: Девет ухапшених због дроге

Извор:

АТВ

15.09.2025

12:02

Коментари:

0
ПУ Бањалука: Девет ухапшених због дроге
Фото: АТВ

Пет особа из Бањалуке, три из Лакташа и једна из Приједора ухапшене су током протеклог викенда због злоупотребе опојних дрога, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Бањалучка полиција наводи да је једна особа ухапшена због почињеног кривичног дјела, док је осталих осам завршило с лисицама на рукама због почињених прекршаја из области злоупотребе опојних дрога.

ukc rs

Хроника

Огласио се УКЦ о стању повријеђеног у тешком судару на путу Приједор - Сански Мост

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 13.09.2025. године лишили су слободе лице А.Б. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело Неовлаштена производња и промет опојних дрога. Код наведеног лица пронађено је и одузето око 93,30 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука", кажу у ПУ Бањалука.

Бањалучанин Н.Ј. ухапшен је у суботу након што је уочен како на јавном мјесту конзумира импровизовану цигарету тзв. џоинт, а испитивањем на присуство опојних дрога, код њега је утврђено присуство опојних дрога "кокаин" и "ТХЦ -10“.

"Због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога полицијски службеници су лишили слободе лице Ј.Т. из Бањалуке, код којег су пронашли и уз потврду одузели одређену количину зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану", додаје се у саопштењу ПУ Бањалука.

Група Пантер

Хроника

Тројици ”Пантера” предложен притвора, осталима затражене мјере забране

А.М. из Приједора и С.Г. из Бањалуке, ухапшени приликом контроле њихових аута. Том приликом је код А.М. утврђено присуство опојне дроге кокаин, а код С.Г. присуство опојних дрога кокаин и спид у организму.

"Лица М.Б., В.С. и С.П. сви из Лакташа и О.Г. из Бањалуке лишена су слободе због почињених прекршаја из члана 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Наведена лица су приликом контроле возила којим су управљала, одбила да се подвргну испитивању на присуство опојних дрога, а код лица О.Г. и С.П. контролом је утврђено да управљају возилима прије стицања права на управљање", закључује се у саопштењу.

О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

Подијели:

Тагови:

Дрога

Полиција

хапшење

Бањалука

Лакташи

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стручњак отклонио све сумње: Смијемо ли подгријавати кромпир

Здравље

Стручњак отклонио све сумње: Смијемо ли подгријавати кромпир

2 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Министри ће данас окончати достављање плана рада

2 ч

0
Milorad Dodik Srpsko-ruski hram

Република Српска

Освештана звона Храма Преображења Господњег; Присуствовао и Додик

2 ч

0
Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима

Република Српска

Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Менаџер посјетио Халида Бешлића, па открио у каквом је стању

13

56

Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

13

55

Којић: Српско јединство потребније него икад

13

54

Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

13

47

Човjек доводио алигатора у маркет три и по године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner