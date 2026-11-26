Аутор:АТВ редакција
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Адвокат Миљкан Пуцар потврдио је за АТВ да је Тужилаштво преложило притвор за Насера Орића, Николину Шљивић и остале ухапшене у акцији "Емисар".
"Тужилаштво је предложило притвор за све осумњичене из различитих разлога, највећи разлог против Насера Орића, а против моје брањенице Николине Шљивић да неће утицати на свједоке, да неће поновити кривично дјело и због узнемиравања јавности", рекао је Пуцар.
Додао је да се одбрана противила приједлозима јер сматра да не постоје законски основи да се Шљивићевој одреди притвор.
"Николина Шљивић је само зато што је познавала супругу и Косте Пандуревића и Ђорђа Ждрала замољена да помогне да се те страсти смире. Она је то урадила, није сматрала да ништа не ради незаконито, да се договоре и један и други имају малу дјецу, да та дјеца треба нормално да живе у нормалном неком окружењу, јер њих двојица су прије тога били јако добри и дружили су се. Према томе, сматрамо да тужилаштво није показало нити доказало са било којим доказом који је приложен уз овај приједлог да би се против Николине Шљивић одредио притвор. Не постоји било шта што би упућивало да ће она поновити кривично дјело, да ће утицати на било кога, а поготово на Косту Пандуревића. А што се тиче узнемиравања јавности, врло сте добро свјесни да су полицијски органи вама медијима доставили све од уласка у њен стан па надаље. Према томе, ту нема било каквог њеног утицаја, него сасвим некога другог", рекао је Пуцар.
Говорећи о томе што је рочиште било затворено за јавност Пуцар је рекао да нема разлога за такву одлуку.
"У овим случајевима сматрам да нема разлога да јавност не буде присутна. Тачно је то да су суднице доста мале, да сте ви веома заинтересовани за ово, али макар на било који други начин да вам се омогући да присуствујете свему овоме", каже Пуцар.
Нагласио је да се одлука о притвору мора донијети вечерас до 22 сата.
"Законски рок је вечерас до 22 часа", рекао је адвокат Николине Шљивић.
Коментаришући жалбе Адвокатске коморе на поступање полиције према ухапшенима Пуцар каже да о томе током рочишта није било ријечи.
"То су сасвим друге полицијске структуре радиле. Овдје имате у суду и они су сада повјерени судској полицији. Сви су рекли да се судска полиција према њима понаша јако коректно, а ми адвокати се и те како бунимо на онакав начин како се то приводе осумњичени људи. Закон каже да требају да имају лисице, то није проблем, али да им се онако гурају главе у земљу, тако да то сматрамо да није нормално", рекао је Пуцар.
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