Аутор:АТВ редакција
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У центру Требиња јутрос је дошло до саобраћајне незгоде када је возач путничког аутомобила ударио у дрво у Улици Степе Степановића, у близини зграде нове гимназије.
Како је потврђено из Полицијске управе Требиње за АТВ, незгода је пријављена у 9.39 часова, а повријеђених није било.
"Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње запримила је пријаву о саобраћајној незгоди у 9.39 часова. Полицијски службеници врше увиђај на лицу мјеста. У незгоди је причињена материјална штета, а повријеђених нема“, навели су из полиције.
За сада није познато због чега је возач изгубио контролу над аутомобилом и ударио у дрво.
Околности саобраћајне незгоде биће утврђене након полицијског увиђаја.
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