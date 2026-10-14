Радник (33) повријеђен приликом сјече дрвета, преминуо у колима Хитне помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Радник приватне фирме из Република Српска, који је био ангажован на пословима за Јавно предузеће Сарајево-шуме, погинуо је данас, 14. октобра, на неприступачном терену код Илијаша.
Информација је за портал Радиосарајево.ба потврђена из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС).
"Око 12.20 сати обавијештена је ПУ Илијаш, да је у мјесту Корита, подручје општине Илијаш, у оквиру активности ЈП Сарајево шуме, приликом сјече дрвета дошло до повреде радника, упосленика правног лица из Рогатице.
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Повријеђени мушкарац, 33-годишњак из Травника, је током транспорта према КЦУС-у, преминуо у колима Хитне помоћи", рекла је за портал Радиосарајево.ба портпаролка Мерсиха Новалић.
Доала је да је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, по чијем налогу се обавља увиђај који још није завршен.
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