Logo
Large banner

Радник оштетио банку за више од 50.000 КМ: Ево чега се досјетио

Извор:

Кликс

15.09.2025

13:45

Коментари:

0
Радник оштетио банку за више од 50.000 КМ: Ево чега се досјетио
Фото: Pexels

Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва Кантона Сарајево против Аднана Карића због кривичног дјела злоупотреба положаја или овлаштења.

Оптужени се терети да је током јуна 2019. године као банке, више пута са банкомата подизао новац са свог трансакцијског рачуна, да би након тога приступао систему банке и поништавао обављене трансакције, приказујући у систему као да се трансакције на банкоматима нису ни десиле.

Празне столице у Бањалуци

Република Српска

У центру Бањалуке постављено 1.616 празних столица

Тако је себи прибавио незакониту корист у износу од 54.170 КМ, а за исти износ оштетио Шпаркасе банку.

Поступајући тужилац је у оптужници предложио суду да оптуженом забрани обављање банкарских послова у свим банкама у ФБиХ у трајању од пет година.

Лабубу лутке

Економија

Фијаско Лабубу луткица: Забиљежен драстичан пад од 13 милијарди долара

За главни претрес предложено је саслушање осам свједока, вјештак економске струке и извођење око 75 материјалних доказа.

(Кликс)

Подијели:

Тагови:

Сарајево

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Празни џепови, криза, беспарица

Бања Лука

Не може се издржати: Ново поскупљење наљутило родитеље у Бањалуци

31 мин

0
Грешке због којих веш послије прања има непријатан мирис

Савјети

Грешке због којих веш послије прања има непријатан мирис

36 мин

0
Jahorina Planina Skijanje

Друштво

Почела претпродаја ски-карата на Јахорини

39 мин

0
Преминуо легендарни џудиста

Остали спортови

Преминуо легендарни џудиста

41 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Менаџер посјетио Халида Бешлића, па открио у каквом је стању

13

56

Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

13

55

Којић: Српско јединство потребније него икад

13

54

Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

13

47

Човjек доводио алигатора у маркет три и по године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner