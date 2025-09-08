Ријечи вјеренице Данила страдалог пред вјенчање кидају душу

Извор:
Саобраћајна несрећа, подсјетимо, догодила се 1. септембра око 15.30 часова недалеко од његовог родног села Косурић код Новог Пазара. Данило Раковић том приликом задобио је тешке тјелесне повреде и најприје је био збринут у Општој болници у Новом Пазару.
Међутим, због лошег здравственог стања он је превезен у Клинички центар Крагујевац, али је нажалост, и поред свих напора љекара животну битку изгубио 7. септембра.
"Љубави моја, још увијек не могу да повјерујем да те нема. Сваки дан се будим с надом да ћу те видјети, чути твој глас, осјетити твој осмијех. Недостајеш ми на начин који ријечи не могу описати. Хвала ти за сваку секунду коју смо дијелили, за сву љубав коју си ми дао и што си био дио мог живота. Научио си ме шта значи вољети искрено и безусловно", пише у првом дијелу објаве коју је неутјешна вјереница са којом је ускоро требало да се вјенча окачила на друштвеној мрежи Инстаграм:
"Заувијек ћеш остати у мом срцу, у свакој мисли, у свакој мојој сузи и у сваком мом осмијеху. Иако те више нема овдје, знам да ме чуваш одозго. Волим те заувијек и заувијек ћеш бити дио мене".
Иначе, ову болну објаву вјеренице покојног Данила, ког су породица и пријатељи од миља звали Дане, пратила је и њихова заједничка фотографија на којој позирају насмијано.
Такође, на друштвемним мрежама могу се прочитати и други опроштаји од њега:
"Почивај у миру, добри наш Дане", "Саучешће породици и нека те анђели чувају", "Видимо се у неком бољем свијету".
Истрага поводом несреће је и даље у току, а трактор је послат на ванредни технички преглед, преноси "Курир".
