Аутор:АТВ редакција
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Припадници МУП-а Средњобосанског кантона поступили су по налогу надлежног тужилаштва, а све активности проведене су под његовим надзором.
"Све активности које су провођене биле су под надзором и у надлежности дежурног кантоналног тужилаштва у Травнику. Даљње поступање у овом случају сада је у надлежности Тужилаштва и ми нисмо овлаштени давати било какве информације", казао је Муамер Караџа из МУП-а СБК за "Аваз".
Дјеци је сада осигуран привремени смјештај у хранитељској породици, а Центар за социјални рад Јајце поступа у оквиру својих надлежности.
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