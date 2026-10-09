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Саобраћај потпуно обустављен: Огласила се полиција о тешкој несрећи код Бањалуке

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09.10.2026 18:52

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Несрећа у Бочцу
Фото: Вибер

Три возила учествовала су у удесу који се данас догодио на магистралном путу код хидроелектране Бочац, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

Саобраћајна незгода на магистралном путу Карановац - Црна Ријека у мјесту Сурјан пријављена је мркоњићкој полицији око 17.00 часова.

Саобраћај је обустављен, а полиција врши увиђај.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бочац

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