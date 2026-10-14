Саобраћај се одвија наизмјенично: У судару три аутомобила више особа повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Три возила сударила су се јутрос у несрећи која се догодила на магистралном путу М-17, у мјесту Грабовица.
Како је за "Аваз" потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, несрећа се догодила у 06:30 сати.
Република Српска
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"У саобраћајној несрећи четири особе задобиле су тјелесне повреде те су превезене у болницу ради пружања медицинске помоћи", потврдила је Милош.
Увиђај је у току, а саобраћај се на наведеној дионици цесте одвија наизмјенично.
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