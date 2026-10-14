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Саобраћај се одвија наизмјенично: У судару три аутомобила више особа повријеђено

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14.10.2026 08:27

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Три возила сударила су се јутрос у несрећи која се догодила на магистралном путу М-17, у мјесту Грабовица.

Како је за "Аваз" потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, несрећа се догодила у 06:30 сати.

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"У саобраћајној несрећи четири особе задобиле су тјелесне повреде те су превезене у болницу ради пружања медицинске помоћи", потврдила је Милош.

Увиђај је у току, а саобраћај се на наведеној дионици цесте одвија наизмјенично.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

МУП ХНК

судар

повријеђени

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