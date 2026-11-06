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Саобраћајна несрећа на ауто-путу, дијелови аутомобила расути

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АТВ редакција
06.11.2026 18:14

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Два возила сударила су се данас у 17:20 сати на аутопуту код Подлугова, на дионици Подлугови – Високо, потврђено је у Оперативном центру МУП-а КС.

Како су казали из полиције, у несрећи није било повријеђених, док је на возилима причињена материјална штета. Судећи према фотографији, дијелови аутомобила расути су по цести.

Због ове несреће саобраћај је на наведеној дионици отежан.

(Аваз)

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

удес

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