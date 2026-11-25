Аутор:АТВ редакција
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Четири године након што је Сакиб Махмуљин одласком у Турску избјегао издржавање затворске казне због ратних злочина, још један бивши командант тзв. Армије РБиХ осуђен за ратни злочин налази се ван Босне и Херцеговине.
Шериф Патковић, бивши командант Другог батаљона Седме муслиманске бригаде Армије РБиХ, којег је Суд БиХ 13. новембра неправоснажно осудио на десет година затвора због убиства заробљеног команданта ХВО-а Звонка Рајића, напустио је БиХ, потврђено је за Рапорт.
Патковић се није појавио на изрицању пресуде, а према информацијама које је у уторак објавио Вечерњи лист, БиХ је напустио неколико дана прије доношења судске одлуке.
Патковићева адвокатица обавијестила је Суд БиХ да је њен брањеник отишао на лијечење те доставила документацију о његову здравственом стању и времену одласка из земље.
Према неслужбеним информацијама, Патковић се налази у Турској, али засад нема потврде када ће се вратити у БиХ. Правосудне институције провјеравају околности његовог одласка и још нису утврдиле је ли ријеч о бијегу.
Суд БиХ након изрицања пресуде одредио му је мјере забране напуштања БиХ, предају пасош и обвезно јављање полицији. Међутим, Патковић је у том тренутку, према доступним информацијама, већ био изван земље.
Ако се ускоро не врати или не достави оправдане разлоге одсутности, према сазнањима Рапорта, Тужилаштво БиХ могло би затражити расписивање потјернице.
Према првостепеној пресуди Суда БиХ, Патковић је 26. јануара 1993. године у селу Дусина код Зенице убио Звонка Рајића, команданта локалног ХВО-а, након што су припадници Армије РБиХ преузели надзор над селом.
Рајић је у тренутку убиства био рањен и заробљен те је лежао на земљи. Суд је Патковића прогласио кривим за ратни злочин против ратних заробљеника и осудио га на десет година затвора.
Пресуда није правоснажна и против ње је допуштена жалба.
Патковићев одлазак из БиХ подсјећа на случај Сакиба Махмуљина, бившег команданта Трећег корпуса тзв. Армије РБиХ, који је 2022. године правоснажно осуђен на осам година затвора због ратних злочина на подручју Возуће и Завидовића.
И Махмуљин је отишао у Турску уз образложење да се налази на лијечењу. Није се одазвао позиву Суда БиХ ради упућивања на издржавање затворске казне, након чега је за њим расписана међународна потјерница, а од Турске је затражено његово изручење.
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