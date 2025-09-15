Logo
Large banner

Син пријетио мајци због џоинта, предложен му притвор

Извор:

АТВ

15.09.2025

11:15

Коментари:

0
Илустрација
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора за Ђ.М. из Источног Новог Сарајева осумњиченом за насиље у породици над својом мајком којој је пријетио да ће је ”сравнити са земљом” јер му је одузела џоинт.

У ОЈТ Источно Сарајево наводе да је Ђ.М. прошле седмице примјеном насиља, пријетњама, те дрским и безобзирним понашањем угрозио спокојство и душевно здравље своје мајке Б.М.

”Након што му је мајка одузела џоинт, који је запалио, обратио јој се ријечима: ”Врати ми тај џоинт да те не бих са земљом сравнио“. Потом је, у три сата иза поноћи, пустио гласну музику и тражио од своје мајке паре за шишање. Када је одбила да му да новац, поново је пријетио ријечима: `Немој да се играш, немој да ти кућу запалим и јави колегама да ћеш каснити ујутру јер нећеш имати чиме отићи на посао`”, саопштило је ОЈТ Источно Сарајево.

Додају да је Ђ.М. сутрадан у више наврата мајку звао на телефон и слао јој писане и гласовне поруке у којима ју је вријеђао, псовао породицу, називао погрдним именима ”курво, олошу”.

”Након тога опет је послао гласовну поруку у којој јој је рекао”: Запалићу ти кућу транспарентно од које ће остати само пепео”. Када се Б.М. вратила с посла око 15.15 часова у кухињи је затекла нож забијен у крилу висеће кухиње”, наводи ОЈТ Источно Сарајево.

Појашњавају да је притвор затражен због бојазни да ће осумњичени Ђ.М. боравком на слободи поновити кривично дјело.

О притвору ће одлучивати Основни суд у Сокоцу.

Подијели:

Тагови:

насиље у породици

džoint

prijetnje

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Менаџер посјетио Халида Бешлића, па открио у каквом је стању

13

56

Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

13

55

Којић: Српско јединство потребније него икад

13

54

Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

13

47

Човjек доводио алигатора у маркет три и по године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner