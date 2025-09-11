Случај убиства Деле: Никола Кос остаје иза решетака

Извор:
Окружни суд у Бањалуци продужио је за још два мјесеца притвор Николи Косу (35) из Бањалуке, осумњиченом за помагање у тешком убиству Дејана Костића Деле.
Како је саопштено из Окружног суда у Бањалуци, Косу је притвор продужен због опасности од бјекства.
"Овим рјешењем је притвор према осумњиченом продужен за још два мјесеца, тако да може трајати до 13.11.2025. године", наводе из суда.
Подсјећамо, Кос се, након осам мјесеци бјекства, 13. августа у пратњи адвоката предао у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
За њим је била расписана потјерница, а након формалне процедуре, одмах је био спроведен је у Казнено-поправни завод Туњице, гдје му је притвор већ раније био одређен.
Бањалучко тужилаштво терети Коса да је био помагач у тешком убиству Дејана Костића Деле, док је као директни извршилац означен Немања Сјеница.
Костић је убијен 11. јануара ове године испред познатог бањалучког ресторана Стара Ада.
За Немањом Сјеницом се и даље трага.
