Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Брчком ухапсила је данас мушкараца осумњиченог за разбојништво над жупником Жупе светог Анте Падованског у Боћу код Брчког Филипом Маршићем.
Полицијски службеници Полиције Брчко дистрикта данас су у улици Мирослава Крлеже ухапсили једну особу због постојања основа сумње да је починио кривично дјело разбојништво из члана 283. став 2 Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ почињено над свештеником католичке цркве, потврдио је АТВ-у шеф Полиције Брчког дистрикта Горан Писић.
Хроника
Ухапшен осумњичени за разбојништвом над жупником у Брчком!
Подсјетимо, Филип Маршић нападнут је 17. новембра по доласку у жупну кућу у Боћу.
Погледајте снимак хапшења:
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