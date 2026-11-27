Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Н.Б. ухапшен је због сумње да је након неслагања у саобраћају песницом ударио жену и сломио јој јагодичну кост, сазнаје Провјерено.инфо.
Инцидент се догодио 20. новембра око 9.15 часова у Бањалуци, а Провјерено.инфо је у посједу снимка догађаја.
Наиме, на снимку се види да је возач аутомобила стао како би пропустио пјешаке на пјешачком прелазу. Међутим, током њиховог преласка, возилом је закачио једног од пјешака.
Након тога, осумњичени је пришао аутомобилу и хладнокрвно песницом ударио жену, окренуо се и отишао.
Од јачине ударца и претрпљеног шока, жена је потом аутомобилом прешла у другу коловозну траку, али није била у стању да настави вожњу због чега је изашла из возила.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да је ријеч о кривичним дјелима тешка тјелесна повреда и непружање помоћи.
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